Микросхемы
Цифровые, Аналоговые, Интерфейсные, Микроконтроллеры, Логические
Полупроводники
транзисторы, диоды, стабилитроны, тиристоры, супрессоры, симисторы, пельтье
Пассивные компоненты
Резисторы, Конденсаторы, Фильтры..
Свето, Опто элементы
Светодиоды, солнечные панели, ИНДИКАТОРЫ
Звуковые элементы
Динамики, бузеры, пищалки, МИКРОФОНЫ...
Источники питания
Батарейки, аккумуляторы, блоки питания, модули.
Реле, Элементы Коммутации
РЕЛЕ, Кнопки, Выключатели, тумблера
Разъемы, Соединители, Переходники
USB, D-SUB, RJ, BANAN, RCA, F, BNC, TNC, UHF,
Шнуры, Удлинители, ПЕРЕходники
Аудио, Видео, Разные
Кабеля, Провода, Шлейфы
акустические, сетевые, питания, сигнальные
Инструмент
Пинцеты, Плоскогубцы, ...
Измерения
Мультиметры, тестеры, датчики, вольтметры. Измерение пар. радиодеталей
Материалы
Текстолит, Изолента, фоторезист, термоусадка, стяжки, фоторезист
Трансформаторы
Понижающие, для ПП, литые, импульсные
Корпуса, Кассетницы, вводы, ножки
Корпуса, Кассетницы, кабельные вводы, ножки
Химия, Пасты, Смазки
Аэрозоли, Смазки, Пасты, Клеи
Пульты ДУ
для ТВ, Тюнера, T2, и прочее.
Паяльное и вспомогательное оборудование
Паяльники, Станции, Подставки, держатели, УЗВ, жала, Фены
Все для пайки
Припой, флюс, шарики, оплетка применяемые при пайке радиодетали
Вентиляторы, радиаторы, Двигатели
Охлаждение радиодеталей и узлов. эл. двигатели и приводы
Конструкторы, Наборы, модули
Собери САМ, наборы деталей, готовые платы
Средства Разработки
Программаторы, старт-платы
Компьютерные принадлежности
Контроллеры, адаптеры, чистящие средства
Запчасти для бытовой техники
Двигатели, головки, СВЧ